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Квартиры с видом на горы в Венето, Италия

Peschiera del Garda
16
San Martino di Lupari
7
Верона
4
Valeggio sul Mincio
2
Bussolengo
1
Jesolo
1
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2 объекта найдено
Квартира 1 спальня в San Martino di Lupari, Италия
Квартира 1 спальня
San Martino di Lupari, Италия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 145,000
Двухкомнатные меблированные квартиры в резиденции с бассейном в Бренцоне. Дом расположен в ж…
Квартира 2 спальни в San Martino di Lupari, Италия
Квартира 2 спальни
San Martino di Lupari, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м²
€ 278,000
Трёхкомнатные квартиры различной планировки в Пескьера дель Гарда. Гостиная с кухней опенсп…

Параметры недвижимости в Венето, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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