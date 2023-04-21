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Квартиры возле озера в Венето, Италия

Peschiera del Garda
16
San Martino di Lupari
7
Верона
4
Valeggio sul Mincio
2
Bussolengo
1
Jesolo
1
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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в San Martino di Lupari, Италия
Квартира 2 спальни
San Martino di Lupari, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м²
€ 278,000
Трёхкомнатные квартиры различной планировки в Пескьера дель Гарда. Гостиная с кухней опенсп…

Параметры недвижимости в Венето, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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