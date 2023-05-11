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Виллы с бассейном в Варезе, Италия

Comunita Montana Valli del Verbano
9
Unione dei comuni del Medio Verbano
7
Casciago
3
Luino
3
Вилла В архив
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2 объекта найдено
Вилла 5 спален в Monvalle, Италия
Вилла 5 спален
Monvalle, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
€ 2,200,000
Вилла 4 спальни в Angera, Италия
Вилла 4 спальни
Angera, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 343 м²
€ 2,000,000

Параметры недвижимости в Варезе, Италия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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