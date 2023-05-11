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Realting.com
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Варезе
Виллы
Виллы в Варезе, Италия
Comunita Montana Valli del Verbano
9
Unione dei comuni del Medio Verbano
7
Casciago
3
Luino
3
Вилла
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34 объекта найдено
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Вилла
Angera, Италия
450 м²
€ 2,800,000
Вилла
Luino, Италия
500 м²
€ 4,000,000
Вилла
Luino, Италия
1 300 м²
€ 4,900,000
Вилла 5 спален
Gavirate, Италия
6
700 м²
€ 4,500,000
Вилла 5 спален
Ranco, Италия
6
350 м²
€ 2,800,000
Вилла 4 спальни
Monvalle, Италия
5
702 м²
€ 2,500,000
Вилла 2 спальни
Angera, Италия
3
335 м²
€ 860,000
Вилла 4 спальни
Ispra, Италия
5
380 м²
€ 1,800,000
Вилла 5 спален
Golasecca, Италия
6
550 м²
€ 950,000
Вилла 4 спальни
Besozzo, Италия
5
€ 1,600,000
Вилла 5 спален
Comunita Montana Valli del Verbano, Италия
6
700 м²
€ 2,500,000
Вилла 4 спальни
Leggiuno, Италия
5
487 м²
€ 1,600,000
Вилла 5 спален
Biumo Superiore, Италия
6
700 м²
€ 1,700,000
Вилла 5 спален
Poppino, Италия
6
950 м²
€ 8,000,000
Вилла 5 спален
Monvalle, Италия
6
700 м²
€ 2,200,000
Вилла 5 спален
Ispra, Италия
6
350 м²
€ 1,150,000
Вилла 2 спальни
Ronchiano, Италия
3
205 м²
€ 330,000
Вилла 2 спальни
Monvalle, Италия
3
450 м²
€ 5,500,000
Вилла 5 спален
Ispra, Италия
6
450 м²
€ 1,500,000
Вилла 5 спален
Ponte, Италия
6
600 м²
€ 4,500,000
Вилла 4 спальни
Leggiuno, Италия
5
800 м²
€ 10,000,001
Вилла 5 спален
Ranco, Италия
6
700 м²
€ 2,200,000
Вилла 3 спальни
Ispra, Италия
4
650 м²
€ 3,300,000
Вилла 5 спален
Monvalle, Италия
6
700 м²
€ 2,200,000
Вилла 5 спален
Ranco, Италия
6
950 м²
€ 2,800,000
Вилла 3 спальни
Ponte, Италия
4
359 м²
€ 980,000
Вилла 3 спальни
Brebbia Superiore, Италия
4
€ 1,700,000
Вилла 6 спален
Casciago, Италия
6
5
500 м²
€ 1,520,000
Вилла
Casciago, Италия
1 150 м²
€ 4,200,000
Вилла
Casciago, Италия
1 500 м²
€ 3,100,000
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Параметры недвижимости в Варезе, Италия
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