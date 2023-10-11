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Дома с видом на горы в Варезе, Италия

Comunita Montana Valli del Verbano
9
Unione dei comuni del Medio Verbano
8
Casciago
3
Luino
3
2 объекта найдено
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Comunita Montana del Piambello, Италия
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Comunita Montana del Piambello, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 246 м²
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€690,000
Дом 4 спальни с террасой, с бассейном, с гаражом в Варезе, Италия
Дом 4 спальни с террасой, с бассейном, с гаражом
Варезе, Италия
Комнаты 12
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Расположенная в сказочном уголке, эта прекрасная вилла площадью 350 кв.м. недавно была отрем…
€2,25 млн

Типы недвижимости в Варезе

виллы

Параметры недвижимости в Варезе, Италия

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с видом на озеро
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