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Дома возле озера в Варезе, Италия

Comunita Montana Valli del Verbano
9
Unione dei comuni del Medio Verbano
8
Casciago
3
Luino
3
5 объектов найдено
Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Comunita Montana Valli del Verbano, Италия
Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Comunita Montana Valli del Verbano, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
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€1,95 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Monvalle, Италия
Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Monvalle, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Элегантная вилла прямо на берегу озера. 400 кв.м., с бассейном и местом для хранения лодок. …
€2,20 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Angera, Италия
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Angera, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 343 м²
Выставлена на продажу Вилла в стиле Либерти в итальянском курортном городе Анджера (Angera),…
€2,00 млн
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с садом в Monvalle, Италия
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с садом
Monvalle, Италия
Комнаты 7
Количество этажей 3
В очень удачном месте на первой линии озера Маджоре, в живописном поселке Монвалле, продаетс…
€265,000
Дом 4 спальни с террасой, с бассейном, с гаражом в Варезе, Италия
Дом 4 спальни с террасой, с бассейном, с гаражом
Варезе, Италия
Комнаты 12
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Расположенная в сказочном уголке, эта прекрасная вилла площадью 350 кв.м. недавно была отрем…
€2,25 млн

Типы недвижимости в Варезе

виллы

Параметры недвижимости в Варезе, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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