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Дома в Варезе, Италия

Comunita Montana Valli del Verbano
9
Unione dei comuni del Medio Verbano
8
Casciago
3
Luino
3
36 объектов найдено
Вилла в Angera, Италия
Вилла
Angera, Италия
Площадь 450 м²
VB-061119-3. Прекрасная вилла либерти на озере МаджореВ центре города Анджера, где замок изв…
€2,80 млн
Вилла в Luino, Италия
Вилла
Luino, Италия
Площадь 500 м²
VB-061119-1. Классическая вилла в стиле либертиЛуино прекрасный город, в церквях дают извест…
€4,00 млн
Вилла в Luino, Италия
Вилла
Luino, Италия
Площадь 1 300 м²
VB-061119. Прекрасная вилла в стиле либерти с видом на озероВилла в Луино, прямо на границе …
€4,90 млн
Вилла 5 спален в Gavirate, Италия
Вилла 5 спален
Gavirate, Италия
Комнаты 6
Площадь 700 м²
VB-061119-2. Прекрасная вилла в стиле шале700 м2 дом,  20.000 парк с бассейном и теннисным к…
€4,50 млн
Вилла 5 спален в Ranco, Италия
Вилла 5 спален
Ranco, Италия
Комнаты 6
Площадь 350 м²
PL-171019-4. Эпохальная вилла начала 19 века с причалом и флигелемВ Ранко непосредственно на…
€2,80 млн
Вилла 4 спальни в Monvalle, Италия
Вилла 4 спальни
Monvalle, Италия
Комнаты 5
Площадь 702 м²
FP-T998. Недвижимость на первой линии озера в ЛеджуноНедвижимость на первой линии озера в Ле…
€2,50 млн
Вилла 2 спальни в Angera, Италия
Вилла 2 спальни
Angera, Италия
Комнаты 3
Площадь 335 м²
FP-T725. Престижная вилла с бассейном и видом на озеро МаджореНа холмах Дормеллетто, в неско…
€860,000
Вилла 4 спальни в Ispra, Италия
Вилла 4 спальни
Ispra, Италия
Комнаты 5
Площадь 380 м²
VB-65757. Элегантная вилла в Испре на озере МаджореЭлегантная вилла с колоннами постройки 19…
€1,80 млн
Вилла 5 спален в Golasecca, Италия
Вилла 5 спален
Golasecca, Италия
Комнаты 6
Площадь 550 м²
FP-T974. Историческая вилла 1890 года постройкиНа берегах реки Тичино, в Голасекка, историче…
€950,000
Вилла 4 спальни в Besozzo, Италия
Вилла 4 спальни
Besozzo, Италия
Комнаты 5
VB-270118. Современная вилла в стиле модерн в БезоццоОчень современная вилла в стиле модерн …
€1,60 млн
Вилла 4 спальни в Leggiuno, Италия
Вилла 4 спальни
Leggiuno, Италия
Комнаты 5
Площадь 487 м²
FP-T634. Большое владение в городе Леджуно. Озеро МаджореБольшое владение, состоящее из стар…
€1,60 млн
Вилла 5 спален в Comunita Montana Valli del Verbano, Италия
Вилла 5 спален
Comunita Montana Valli del Verbano, Италия
Комнаты 6
Площадь 700 м²
FP-T975. Изысканная историческая вилла с плавучим докомВ нескольких шагах от набережной Лаве…
€2,50 млн
Вилла 5 спален в Biumo Superiore, Италия
Вилла 5 спален
Biumo Superiore, Италия
Комнаты 6
Площадь 700 м²
PO-110317. Вилла (продажа) » Италия » Ломбардия » ВарезеДом 3- этажный + 1 цокольный этаж (…
€1,70 млн
Вилла 5 спален в Poppino, Италия
Вилла 5 спален
Poppino, Италия
Комнаты 6
Площадь 950 м²
AS-VF-26. Вилла на озере Маджоре Озеро Маджоре – городок Луино. Вилла “Бароци” в неоклассиче…
€8,00 млн
Вилла 5 спален в Monvalle, Италия
Вилла 5 спален
Monvalle, Италия
Комнаты 6
Площадь 700 м²
VB-14657. Красивая современная вилла на озере Маджоре в МонваллеКрасивая современная вилла н…
€2,20 млн
Вилла 5 спален в Ispra, Италия
Вилла 5 спален
Ispra, Италия
Комнаты 6
Площадь 350 м²
FP-T730. Современная вилла с уникальным видом на озеро МаджореСовременная вилла с уникальным…
€1,15 млн
Вилла 2 спальни в Ronchiano, Италия
Вилла 2 спальни
Ronchiano, Италия
Комнаты 3
Площадь 205 м²
FP-T458. Частный дом в Порто Вальтравалья, Озеро МаджореНа ломбардийской стороне озера Маджо…
€330,000
Вилла 2 спальни в Monvalle, Италия
Вилла 2 спальни
Monvalle, Италия
Комнаты 3
Площадь 450 м²
LD-1909. Продано! Вилла класса люкс в окрестностях озера МаджореРоскошная вилла, окруженная …
€5,50 млн
Вилла 5 спален в Ispra, Италия
Вилла 5 спален
Ispra, Италия
Комнаты 6
Площадь 450 м²
VB-3242. Вилла в стиле Шале на озере МаджореВилла в стиле Шале находится в Испре в парке Qua…
€1,50 млн
Вилла 3 спальни в Ispra, Италия
Вилла 3 спальни
Ispra, Италия
Комнаты 4
Площадь 650 м²
VB-769467. Роскошный дом на берегу озера Маджоре Роскошный дом на первой линии озера Маджоре…
€3,30 млн
Вилла 5 спален в Ranco, Италия
Вилла 5 спален
Ranco, Италия
Комнаты 6
Площадь 700 м²
FP-T912. Историческая вилла, на берегу озера МаджореЗамок в Стрезе, с парком площадью 12.000…
€2,20 млн
Вилла 4 спальни в Leggiuno, Италия
Вилла 4 спальни
Leggiuno, Италия
Комнаты 5
Площадь 800 м²
VB-34556. Роскошная вилла в Рено на озере МаджореРоскошная вилла в Рено на озере Маджоре Пло…
€10,00 млн
Вилла 5 спален в Ponte, Италия
Вилла 5 спален
Ponte, Италия
Комнаты 6
Площадь 600 м²
VB-57989. Вилла по проекту архитектора Качча ДоминиониПрекрасная вилла на первой линии озера…
€4,50 млн
Вилла 5 спален в Monvalle, Италия
Вилла 5 спален
Monvalle, Италия
Комнаты 6
Площадь 700 м²
VB-14657. Эксклюзивная вилла в МонваллеВилла на первой линии на озере Маджоре в Монвале. Вил…
€2,20 млн
Вилла 5 спален в Ranco, Италия
Вилла 5 спален
Ranco, Италия
Комнаты 6
Площадь 950 м²
FP-T917. Эпохальная вилла начала 19 века с причалом и флигелемВ Ранко непосредственно на бер…
€2,80 млн
Вилла 3 спальни в Ponte, Италия
Вилла 3 спальни
Ponte, Италия
Комнаты 4
Площадь 359 м²
FP-T731. Вилла на холме Лавено МомбеллоНа первом холме Лавено Момбелло, в нескольких минут о…
€980,000
Вилла 3 спальни в Brebbia Superiore, Италия
Вилла 3 спальни
Brebbia Superiore, Италия
Комнаты 4
VB-211217-1. Современная вилла на озере МаджореСовременная вилла в стиле модерн в Безоццо В…
€1,70 млн
Вилла 6 спален в Casciago, Италия
Вилла 6 спален
Casciago, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
В Лавено-Момбелло, в окрестностях Варезе, выставлена на продажу роскошная вилла с видом на О…
€1,52 млн
Вилла в Casciago, Италия
Вилла
Casciago, Италия
Площадь 1 150 м²
В Варезе, на вершине волшебной деревни Велате, мы предлагаем на продажу величественную виллу…
€4,20 млн
Вилла в Casciago, Италия
Вилла
Casciago, Италия
Площадь 1 500 м²
3-этажная вилла 1.500 кв.м постройки начала 1900 года, состоящая из главного дома 1.000 кв.м…
€3,10 млн

Типы недвижимости в Варезе

виллы

Параметры недвижимости в Варезе, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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