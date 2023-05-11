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Квартиры в Варезе, Италия

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7 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Ponte, Италия
Квартира 2 спальни
Ponte, Италия
Комнаты 3
Площадь 72 м²
€ 210,000
Квартира 2 спальни в Travedona Monate, Италия
Квартира 2 спальни
Travedona Monate, Италия
Комнаты 3
Площадь 105 м²
€ 210,000
Квартира 2 спальни в Monate, Италия
Квартира 2 спальни
Monate, Италия
Комнаты 3
Площадь 99 м²
€ 175,000
Квартира 1 спальня в Comunita Montana Valli del Verbano, Италия
Квартира 1 спальня
Comunita Montana Valli del Verbano, Италия
Комнаты 2
Площадь 55 м²
€ 148,000
Квартира 1 спальня в Monvalle, Италия
Квартира 1 спальня
Monvalle, Италия
Комнаты 2
Площадь 170 м²
€ 500,000
Квартира 3 спальни в Travedona Monate, Италия
Квартира 3 спальни
Travedona Monate, Италия
Комнаты 4
Площадь 180 м²
€ 390,000
Квартира 2 спальни в Sesto Calende, Италия
Квартира 2 спальни
Sesto Calende, Италия
Комнаты 3
Площадь 240 м²
€ 690,000

Параметры недвижимости в Варезе, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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