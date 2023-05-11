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Жильё в Варезе, Италия

Comunita Montana Valli del Verbano
11
Unione dei comuni del Medio Verbano
8
Casciago
3
Laveno-Mombello
3
Luino
3
41 объект найдено
Вилла в Angera, Италия
Вилла
Angera, Италия
Площадь 450 м²
€ 2,800,000
Вилла в Luino, Италия
Вилла
Luino, Италия
Площадь 500 м²
€ 4,000,000
Вилла в Luino, Италия
Вилла
Luino, Италия
Площадь 1 300 м²
€ 4,900,000
Вилла 5 спален в Gavirate, Италия
Вилла 5 спален
Gavirate, Италия
Комнаты 6
Площадь 700 м²
€ 4,500,000
Вилла 5 спален в Ranco, Италия
Вилла 5 спален
Ranco, Италия
Комнаты 6
Площадь 350 м²
€ 2,800,000
Вилла 4 спальни в Monvalle, Италия
Вилла 4 спальни
Monvalle, Италия
Комнаты 5
Площадь 702 м²
€ 2,500,000
Вилла 2 спальни в Angera, Италия
Вилла 2 спальни
Angera, Италия
Комнаты 3
Площадь 335 м²
€ 860,000
Вилла 4 спальни в Ispra, Италия
Вилла 4 спальни
Ispra, Италия
Комнаты 5
Площадь 380 м²
€ 1,800,000
Вилла 5 спален в Golasecca, Италия
Вилла 5 спален
Golasecca, Италия
Комнаты 6
Площадь 550 м²
€ 950,000
Вилла 4 спальни в Besozzo, Италия
Вилла 4 спальни
Besozzo, Италия
Комнаты 5
€ 1,600,000
Вилла 5 спален в Comunita Montana Valli del Verbano, Италия
Вилла 5 спален
Comunita Montana Valli del Verbano, Италия
Комнаты 6
Площадь 700 м²
€ 2,500,000
Вилла 4 спальни в Leggiuno, Италия
Вилла 4 спальни
Leggiuno, Италия
Комнаты 5
Площадь 487 м²
€ 1,600,000
Квартира 2 спальни в Ponte, Италия
Квартира 2 спальни
Ponte, Италия
Комнаты 3
Площадь 72 м²
€ 210,000
Квартира 2 спальни в Monate, Италия
Квартира 2 спальни
Monate, Италия
Комнаты 3
Площадь 99 м²
€ 175,000
Квартира 2 спальни в Travedona Monate, Италия
Квартира 2 спальни
Travedona Monate, Италия
Комнаты 3
Площадь 105 м²
€ 210,000
Вилла 5 спален в Biumo Superiore, Италия
Вилла 5 спален
Biumo Superiore, Италия
Комнаты 6
Площадь 700 м²
€ 1,700,000
Вилла 5 спален в Poppino, Италия
Вилла 5 спален
Poppino, Италия
Комнаты 6
Площадь 950 м²
€ 8,000,000
Вилла 5 спален в Monvalle, Италия
Вилла 5 спален
Monvalle, Италия
Комнаты 6
Площадь 700 м²
€ 2,200,000
Вилла 5 спален в Ispra, Италия
Вилла 5 спален
Ispra, Италия
Комнаты 6
Площадь 350 м²
€ 1,150,000
Вилла 2 спальни в Ronchiano, Италия
Вилла 2 спальни
Ronchiano, Италия
Комнаты 3
Площадь 205 м²
€ 330,000
Квартира 1 спальня в Comunita Montana Valli del Verbano, Италия
Квартира 1 спальня
Comunita Montana Valli del Verbano, Италия
Комнаты 2
Площадь 55 м²
€ 148,000
Квартира 1 спальня в Monvalle, Италия
Квартира 1 спальня
Monvalle, Италия
Комнаты 2
Площадь 170 м²
€ 500,000
Вилла 2 спальни в Monvalle, Италия
Вилла 2 спальни
Monvalle, Италия
Комнаты 3
Площадь 450 м²
€ 5,500,000
Вилла 5 спален в Ispra, Италия
Вилла 5 спален
Ispra, Италия
Комнаты 6
Площадь 450 м²
€ 1,500,000
Вилла 5 спален в Ponte, Италия
Вилла 5 спален
Ponte, Италия
Комнаты 6
Площадь 600 м²
€ 4,500,000
Вилла 3 спальни в Ispra, Италия
Вилла 3 спальни
Ispra, Италия
Комнаты 4
Площадь 650 м²
€ 3,300,000
Вилла 5 спален в Ranco, Италия
Вилла 5 спален
Ranco, Италия
Комнаты 6
Площадь 700 м²
€ 2,200,000
Вилла 4 спальни в Leggiuno, Италия
Вилла 4 спальни
Leggiuno, Италия
Комнаты 5
Площадь 800 м²
€ 10,000,001
Вилла 5 спален в Monvalle, Италия
Вилла 5 спален
Monvalle, Италия
Комнаты 6
Площадь 700 м²
€ 2,200,000
Квартира 3 спальни в Travedona Monate, Италия
Квартира 3 спальни
Travedona Monate, Италия
Комнаты 4
Площадь 180 м²
€ 390,000

Параметры недвижимости в Варезе, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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