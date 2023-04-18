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Купить квартиру в Варацце, Италия

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4 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Варацце, Италия
Квартира 2 спальни
Варацце, Италия
3 Количество комнат 127 м²
€ 700,000
KK-280416-9. Двухуровневые апартаменты в ВараццеВ Варацце новый дом почти с полной отделкой …
Квартира 3 спальнив Варацце, Италия
Квартира 3 спальни
Варацце, Италия
4 Количество комнат 150 м²
€ 1,300,000
KK-280416-10. Аппартаменты аттико в ВараццеАпартаменты двухуровневые 150квм + соляриум личны…
Квартирав Варацце, Италия
Квартира
Варацце, Италия
45 м²
€ 194,000
KK-170220-4. Новый стильный комплекс в Варацце. ЛигурияВарианты квартир от 194,000 за 45квм …
Квартира 2 спальнив Варацце, Италия
Квартира 2 спальни
Варацце, Италия
3 Количество комнат 114 м²
€ 760,000
KK-280416-11. А партаменты в новой резиденции. Порт ВараццеНедавно сданная в эксплуатацию ре…
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