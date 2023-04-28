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Виллы в Valstrona, Италия

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9 объектов найдено
Вилла 7 спален в Bieno, Италия
Вилла 7 спален
Bieno, Италия
18 Количество комнат 8 ванных комнат 1 290 м²
€ 3,800,000
Мы рады представить вам эту действительно необычную недвижимость, расположенную в элегантной…
Вилла 3 спальни в Carpugnino, Италия
Вилла 3 спальни
Carpugnino, Италия
4 Количество комнат 220 м²
€ 540,000
FP-T452. Вилла 80 годов с прекрасным видом на озеро МаджореВ Джиньезе, с спокойным и приватн…
Вилла 4 спальни в Carciano, Италия
Вилла 4 спальни
Carciano, Италия
5 Количество комнат 351 м²
€ 1,700,000
FP-2765. Великолепная вилла с видом на озеро МаджореВ Стрезе, район Магоньино (Magognino), в…
Вилла 3 спальни в Carpugnino, Италия
Вилла 3 спальни
Carpugnino, Италия
4 Количество комнат 153 м²
€ 350,000
FP-T543. Двухэтажный дом в посёлке ДжиньезеНа холме Стрезы в посёлке Джиньезе, односемейный …
Вилла в Bieno, Италия
Вилла
Bieno, Италия
560 м²
€ 3,300,000
PL-PR_P03. Роскошная Вилла с садом 3100 кв.м.Предлагаем Вашеиу вниманию роскошную виллу, пло…
Вилла 5 спален в Bieno, Италия
Вилла 5 спален
Bieno, Италия
6 Количество комнат
€ 1,320,000
ISM-060417-12. Многоквартирная вилла в раионе Фондоточе. ВербанияВербания (район Фондоточе):…
Вилла 4 спальни в Carciano, Италия
Вилла 4 спальни
Carciano, Италия
5 Количество комнат 412 м²
€ 2,000,000
FP-T615. Вилла в городе Стреза. МаджореВилла напротив озера с садом на озере 1200 мт2 с доко…
Вилла 5 спален в Bieno, Италия
Вилла 5 спален
Bieno, Италия
6 Количество комнат 570 м²
€ 1,750,000
PL- PR_V05. Роскошная Вилла с садомОзеро Маджоре. Роскошная вилла с садом в тихом и зеленом …
Вилла 3 спальни в Carpugnino, Италия
Вилла 3 спальни
Carpugnino, Италия
3 ванных комнат 285 м²
€ 630,000
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Параметры недвижимости в Valstrona, Италия

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с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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