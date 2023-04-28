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Жильё возле озера в Valstrona, Италия

1 объект найдено
Вилла 3 спальни в Carpugnino, Италия
Вилла 3 спальни
Carpugnino, Италия
3 ванных комнат 285 м²
€ 630,000
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Параметры недвижимости в Valstrona, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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