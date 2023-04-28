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Квартиры с бассейном в Valstrona, Италия

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Bieno, Италия
Квартира 2 спальни
Bieno, Италия
3 Количество комнат 63 м²
€ 310,000
PL-PR-A09. Квартира на первой линииВ живописном пейзаже Фериоло, в резиденции с бассейном, м…

Параметры недвижимости в Valstrona, Италия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
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