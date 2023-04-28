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Квартиры в Valstrona, Италия

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5 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Bieno, Италия
Квартира 2 спальни
Bieno, Италия
3 Количество комнат 63 м²
€ 310,000
PL-PR-A09. Квартира на первой линииВ живописном пейзаже Фериоло, в резиденции с бассейном, м…
Квартира 2 спальни в Carciano, Италия
Квартира 2 спальни
Carciano, Италия
3 Количество комнат 105 м²
€ 300,000
PL-PR_A10. Стреза. КвартираУютная квартира в маленьком жилом комплексе, недалеко от центра и…
Квартира 3 спальни в Oltrefiume, Италия
Квартира 3 спальни
Oltrefiume, Италия
4 Количество комнат 235 м²
€ 890,000
FP-T463. Престижный пентхаус с террасой и бассейном на продажу в БавеноПрестижный пентхаус н…
Квартира 4 спальни в Carciano, Италия
Квартира 4 спальни
Carciano, Италия
5 Количество комнат 189 м²
€ 800,000
VB-20072. Элегантные Апартаменты с домиком для гостей в продаже в СтрезаПрестижные апартамен…
Квартира 2 спальни в Someraro, Италия
Квартира 2 спальни
Someraro, Италия
3 Количество комнат 98 м²
€ 220,000
FP-T369. Квартира с видом на озеро и на острова БорромеоНа границе двух городков, между Стре…

Параметры недвижимости в Valstrona, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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