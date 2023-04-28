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Вербано-Кузьо-Оссола
Жильё в Valstrona, Италия
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14 объектов найдено
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Вилла 7 спален
Bieno, Италия
18 Количество комнат
8 ванных комнат
1 290 м²
€ 3,800,000
Мы рады представить вам эту действительно необычную недвижимость, расположенную в элегантной…
Квартира 2 спальни
Bieno, Италия
3 Количество комнат
63 м²
€ 310,000
PL-PR-A09. Квартира на первой линииВ живописном пейзаже Фериоло, в резиденции с бассейном, м…
Квартира 2 спальни
Carciano, Италия
3 Количество комнат
105 м²
€ 300,000
PL-PR_A10. Стреза. КвартираУютная квартира в маленьком жилом комплексе, недалеко от центра и…
Вилла 3 спальни
Carpugnino, Италия
4 Количество комнат
220 м²
€ 540,000
FP-T452. Вилла 80 годов с прекрасным видом на озеро МаджореВ Джиньезе, с спокойным и приватн…
Вилла 4 спальни
Carciano, Италия
5 Количество комнат
351 м²
€ 1,700,000
FP-2765. Великолепная вилла с видом на озеро МаджореВ Стрезе, район Магоньино (Magognino), в…
Вилла 3 спальни
Carpugnino, Италия
4 Количество комнат
153 м²
€ 350,000
FP-T543. Двухэтажный дом в посёлке ДжиньезеНа холме Стрезы в посёлке Джиньезе, односемейный …
Квартира 3 спальни
Oltrefiume, Италия
4 Количество комнат
235 м²
€ 890,000
FP-T463. Престижный пентхаус с террасой и бассейном на продажу в БавеноПрестижный пентхаус н…
Вилла
Bieno, Италия
560 м²
€ 3,300,000
PL-PR_P03. Роскошная Вилла с садом 3100 кв.м.Предлагаем Вашеиу вниманию роскошную виллу, пло…
Вилла 5 спален
Bieno, Италия
6 Количество комнат
€ 1,320,000
ISM-060417-12. Многоквартирная вилла в раионе Фондоточе. ВербанияВербания (район Фондоточе):…
Вилла 4 спальни
Carciano, Италия
5 Количество комнат
412 м²
€ 2,000,000
FP-T615. Вилла в городе Стреза. МаджореВилла напротив озера с садом на озере 1200 мт2 с доко…
Квартира 4 спальни
Carciano, Италия
5 Количество комнат
189 м²
€ 800,000
VB-20072. Элегантные Апартаменты с домиком для гостей в продаже в СтрезаПрестижные апартамен…
Вилла 5 спален
Bieno, Италия
6 Количество комнат
570 м²
€ 1,750,000
PL- PR_V05. Роскошная Вилла с садомОзеро Маджоре. Роскошная вилла с садом в тихом и зеленом …
Квартира 2 спальни
Someraro, Италия
3 Количество комнат
98 м²
€ 220,000
FP-T369. Квартира с видом на озеро и на острова БорромеоНа границе двух городков, между Стре…
Вилла 3 спальни
Carpugnino, Италия
3 ванных комнат
285 м²
€ 630,000
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Параметры недвижимости в Valstrona, Италия
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