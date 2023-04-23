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Жильё в Valeggio sul Mincio, Италия

2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Valeggio sul Mincio, Италия
Квартира 2 спальни
Valeggio sul Mincio, Италия
3 Количество комнат 175 м²
€ 189,000
GH-SV00006. Дуплекс в 5 мин езды от городка ПескьераРасположение этой квартиры, вдали от хао…
Квартира 2 спальни в Valeggio sul Mincio, Италия
Квартира 2 спальни
Valeggio sul Mincio, Италия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 630,000
Погруженный в сказочное Боргетто, уже избранный одной из самых характерных деревень Италии, …
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