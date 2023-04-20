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Купить квартиру возле озера в UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane, Италия

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1 объект найдено
Квартирав Barcis, Италия
Квартира
Barcis, Италия
48 м² Количество этажей 4
€ 57,784
Новый жилой комплекс находится на северо-востоке Италии, у подножия национального парка Доло…

Параметры недвижимости в UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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