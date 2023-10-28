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Виллы в Unione di Comuni Montani Colline del Fiora, Италия

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1 объект найдено
Вилла 3 спальни в Manciano, Италия
Вилла 3 спальни
Manciano, Италия
Комнаты 4
Площадь 270 м²
IT-. Продается дом -башня пощадью 270 кв.мВ красивой  деревушке,  в самом сердце тосканской …
€960,000

Параметры недвижимости в Unione di Comuni Montani Colline del Fiora, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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