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Виллы с бассейном в Unione di comuni Montana Lunigiana, Италия

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Villafranca in Lunigiana, Италия
Вилла 4 спальни
Villafranca in Lunigiana, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
€ 1,100,000
Вилла в стиле Либерти находится в Виллафранка-ин-Луниджана, регион Тоскана. Виллу окружает б…

Параметры недвижимости в Unione di comuni Montana Lunigiana, Италия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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