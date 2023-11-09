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Жильё в Unione di comuni Montana Lunigiana, Италия

1 объект найдено
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Villafranca in Lunigiana, Италия
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Villafranca in Lunigiana, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Вилла в стиле Либерти находится в Виллафранка-ин-Луниджана, регион Тоскана. Виллу окружает б…
€1,10 млн

Параметры недвижимости в Unione di comuni Montana Lunigiana, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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