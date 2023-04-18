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Купить вилла в Unione di Comuni della Romagna Forlivese, Италия

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1 объект найдено
Вилла 3 спальнив Castrocaro Terme e Terra del Sole, Италия
Вилла 3 спальни
Castrocaro Terme e Terra del Sole, Италия
5 ванных комнат 370 м²
€ 2,500,000
На панорамной возвышенности, в курортной зоне Кастрокаро-Терме, провинции Форли-Чезена, в ре…

Параметры недвижимости в Unione di Comuni della Romagna Forlivese, Италия

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