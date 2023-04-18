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Купить недвижимость с видом на море в Unione di Comuni della Romagna Forlivese, Италия

Bertinoro
1
Форли
1
1 объект найдено
Таунхаус 4 спальнив Bertinoro, Италия
Таунхаус 4 спальни
Bertinoro, Италия
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 460,000
В нескольких шагах от & # 39; Balcone della Romagna & # 39; Romagnacase представляет уникаль…

Параметры недвижимости в Unione di Comuni della Romagna Forlivese, Италия

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с бассейном
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