Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Эмилия-Романья
  4. Unione di Comuni della Romagna Forlivese

Купить недвижимость в Unione di Comuni della Romagna Forlivese, Италия

Bertinoro
1
Форли
1
3 объекта найдено
Таунхаус 4 спальнив Bertinoro, Италия
Таунхаус 4 спальни
Bertinoro, Италия
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 460,000
В нескольких шагах от & # 39; Balcone della Romagna & # 39; Romagnacase представляет уникаль…
Пентхаус 3 спальнив Unione di Comuni della Romagna Forlivese, Италия
Пентхаус 3 спальни
Unione di Comuni della Romagna Forlivese, Италия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 233 м² 6/6 Этаж
€ 529,000
Романьякасе рада предложить уникальную и престижную недвижимость в самом центре города Форл …
Вилла 3 спальнив Castrocaro Terme e Terra del Sole, Италия
Вилла 3 спальни
Castrocaro Terme e Terra del Sole, Италия
5 ванных комнат 370 м²
€ 2,500,000
На панорамной возвышенности, в курортной зоне Кастрокаро-Терме, провинции Форли-Чезена, в ре…

Параметры недвижимости в Unione di Comuni della Romagna Forlivese, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти