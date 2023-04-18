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Купить дом в Unione dei Comuni Valdichiana Senese, Италия

Монтепульчано
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2 объекта найдено
Вилла 10 спаленв Монтепульчано, Италия
Вилла 10 спален
Монтепульчано, Италия
25 Количество комнат 6 ванных комнат 1 138 м²
€ 1,800,000
В муниципалитете Монтепульчано, всемирно известном своей исторической и культурной сохраннос…
Дом 5 спаленв Монтепульчано, Италия
Дом 5 спален
Монтепульчано, Италия
17 Количество комнат 4 ванных комнат 440 м²
€ 1,000,000
Одно только название Монтепульчано напоминает исторические периоды, начиная с 600 г. до н.э.…

Параметры недвижимости в Unione dei Comuni Valdichiana Senese, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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