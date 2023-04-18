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Купить квартиру в Unione dei Comuni Valdichiana Senese, Италия

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1 объект найдено
Квартира 1 спальняв Pienza, Италия
Квартира 1 спальня
Pienza, Италия
2 Количество комнат 44 м²
€ 200,000
IS-190717-2. Прекрасные апартаменты в новом жилом комплексежылой и туристический комплекс, п…

Параметры недвижимости в Unione dei Comuni Valdichiana Senese, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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