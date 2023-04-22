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Жильё в Unione dei Comuni Valdichiana Senese, Италия

Монтепульчано
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3 объекта найдено
Вилла 10 спален в Монтепульчано, Италия
Вилла 10 спален
Монтепульчано, Италия
25 Количество комнат 6 ванных комнат 1 138 м²
€ 1,800,000
В муниципалитете Монтепульчано, всемирно известном своей исторической и культурной сохраннос…
Дом 5 спален в Монтепульчано, Италия
Дом 5 спален
Монтепульчано, Италия
17 Количество комнат 4 ванных комнат 440 м²
€ 1,000,000
Одно только название Монтепульчано напоминает исторические периоды, начиная с 600 г. до н.э.…
Квартира 1 спальня в Pienza, Италия
Квартира 1 спальня
Pienza, Италия
2 Количество комнат 44 м²
€ 200,000
IS-190717-2. Прекрасные апартаменты в новом жилом комплексежылой и туристический комплекс, п…

Параметры недвижимости в Unione dei Comuni Valdichiana Senese, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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