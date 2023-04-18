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Купить вилла с бассейном в Unione dei comuni della Versilia, Италия

Пьетрасанта
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2 объекта найдено
Вилла 6 спаленв Forte dei Marmi, Италия
Вилла 6 спален
Forte dei Marmi, Италия
7 ванных комнат 400 м²
€ 3,000,000
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Вилла 4 спальнив Forte dei Marmi, Италия
Вилла 4 спальни
Forte dei Marmi, Италия
4 ванных комнат 280 м²
€ 2,000,000
К продаже предлагается элегантная и просторная вилла в Италии, расположенная в Форте-дей-Мар…

Параметры недвижимости в Unione dei comuni della Versilia, Италия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
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