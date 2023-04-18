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Купить вилла в Unione dei comuni della Versilia, Италия

Пьетрасанта
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5 объектов найдено
Виллав Forte dei Marmi, Италия
Вилла
Forte dei Marmi, Италия
650 м²
€ 4,700,000
WW-TS01 . Виллы класса люкс в Форте де МармиФорте де Марми на улице Giglioli, построено 6 от…
Вилла 5 спаленв Vaiana, Италия
Вилла 5 спален
Vaiana, Италия
6 Количество комнат
€ 5,300,000
WW-TS03. Элитная Вилла в Форте де МармиШикарная вилла в Форте дей Марми, где Вы найдете толь…
Вилла 5 спаленв Capezzano Pianore, Италия
Вилла 5 спален
Capezzano Pianore, Италия
6 Количество комнат 600 м²
€ 5,000,000
KK-639. Вилла (продажа) » Италия » Тоскана » МонтиньозоВладение полностью реставрированно 60…
Вилла 6 спаленв Forte dei Marmi, Италия
Вилла 6 спален
Forte dei Marmi, Италия
7 ванных комнат 400 м²
€ 3,000,000
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Вилла 4 спальнив Forte dei Marmi, Италия
Вилла 4 спальни
Forte dei Marmi, Италия
4 ванных комнат 280 м²
€ 2,000,000
К продаже предлагается элегантная и просторная вилла в Италии, расположенная в Форте-дей-Мар…

Параметры недвижимости в Unione dei comuni della Versilia, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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