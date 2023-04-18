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Купить квартиру в Unione dei comuni della Versilia, Италия

Виареджо
1
Пьетрасанта
1
Квартира В архив
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2 объекта найдено
Квартира 3 спальнив Виареджо, Италия
Квартира 3 спальни
Виареджо, Италия
4 Количество комнат 150 м²
€ 600,000
РО-290818. Красивая просторная квартира в городе ВиареджиоКрасивая просторная квартира 150 м…
Квартира 3 спальнив Marina di Pietrasanta, Италия
Квартира 3 спальни
Marina di Pietrasanta, Италия
5 Количество комнат 4 ванных комнат 181 м²
€ 1,500,000
In Tonfano, located in front of the sea, with fantastic sea view and beaches, we offer a sem…

Параметры недвижимости в Unione dei comuni della Versilia, Италия

с видом на горы
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