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Купить недвижимость в Unione dei comuni della Versilia, Италия

Пьетрасанта
2
Виареджо
1
7 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Виареджо, Италия
Квартира 3 спальни
Виареджо, Италия
4 Количество комнат 150 м²
€ 600,000
РО-290818. Красивая просторная квартира в городе ВиареджиоКрасивая просторная квартира 150 м…
Виллав Forte dei Marmi, Италия
Вилла
Forte dei Marmi, Италия
650 м²
€ 4,700,000
WW-TS01 . Виллы класса люкс в Форте де МармиФорте де Марми на улице Giglioli, построено 6 от…
Вилла 5 спаленв Vaiana, Италия
Вилла 5 спален
Vaiana, Италия
6 Количество комнат
€ 5,300,000
WW-TS03. Элитная Вилла в Форте де МармиШикарная вилла в Форте дей Марми, где Вы найдете толь…
Вилла 5 спаленв Capezzano Pianore, Италия
Вилла 5 спален
Capezzano Pianore, Италия
6 Количество комнат 600 м²
€ 5,000,000
KK-639. Вилла (продажа) » Италия » Тоскана » МонтиньозоВладение полностью реставрированно 60…
Квартира 3 спальнив Marina di Pietrasanta, Италия
Квартира 3 спальни
Marina di Pietrasanta, Италия
5 Количество комнат 4 ванных комнат 181 м²
€ 1,500,000
In Tonfano, located in front of the sea, with fantastic sea view and beaches, we offer a sem…
Вилла 6 спаленв Forte dei Marmi, Италия
Вилла 6 спален
Forte dei Marmi, Италия
7 ванных комнат 400 м²
€ 3,000,000
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Вилла 4 спальнив Forte dei Marmi, Италия
Вилла 4 спальни
Forte dei Marmi, Италия
4 ванных комнат 280 м²
€ 2,000,000
К продаже предлагается элегантная и просторная вилла в Италии, расположенная в Форте-дей-Мар…

Параметры недвижимости в Unione dei comuni della Versilia, Италия

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