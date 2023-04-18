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Купить вилла возле озера в Unione dei comuni del Medio Verbano, Италия

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1 объект найдено
Вилла 5 спаленв Monvalle, Италия
Вилла 5 спален
Monvalle, Италия
5 ванных комнат 400 м²
€ 2,200,000
Элегантная вилла прямо на берегу озера. 400 кв.м., с бассейном и местом для хранения лодок. …

Параметры недвижимости в Unione dei comuni del Medio Verbano, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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