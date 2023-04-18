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Купить вилла в Unione dei comuni del Medio Verbano, Италия

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7 объектов найдено
Вилла 4 спальнив Monvalle, Италия
Вилла 4 спальни
Monvalle, Италия
5 Количество комнат 702 м²
€ 2,500,000
FP-T998. Недвижимость на первой линии озера в ЛеджуноНедвижимость на первой линии озера в Ле…
Вилла 4 спальнив Leggiuno, Италия
Вилла 4 спальни
Leggiuno, Италия
5 Количество комнат 487 м²
€ 1,600,000
FP-T634. Большое владение в городе Леджуно. Озеро МаджореБольшое владение, состоящее из стар…
Вилла 5 спаленв Monvalle, Италия
Вилла 5 спален
Monvalle, Италия
6 Количество комнат 700 м²
€ 2,200,000
VB-14657. Красивая современная вилла на озере Маджоре в МонваллеКрасивая современная вилла н…
Вилла 2 спальнив Monvalle, Италия
Вилла 2 спальни
Monvalle, Италия
3 Количество комнат 450 м²
€ 5,500,000
LD-1909. Продано! Вилла класса люкс в окрестностях озера МаджореРоскошная вилла, окруженная …
Вилла 4 спальнив Leggiuno, Италия
Вилла 4 спальни
Leggiuno, Италия
5 Количество комнат 800 м²
€ 10,000,001
VB-34556. Роскошная вилла в Рено на озере МаджореРоскошная вилла в Рено на озере Маджоре Пло…
Вилла 5 спаленв Monvalle, Италия
Вилла 5 спален
Monvalle, Италия
6 Количество комнат 700 м²
€ 2,200,000
VB-14657. Эксклюзивная вилла в МонваллеВилла на первой линии на озере Маджоре в Монвале. Вил…
Вилла 5 спаленв Monvalle, Италия
Вилла 5 спален
Monvalle, Италия
5 ванных комнат 400 м²
€ 2,200,000
Элегантная вилла прямо на берегу озера. 400 кв.м., с бассейном и местом для хранения лодок. …

Параметры недвижимости в Unione dei comuni del Medio Verbano, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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