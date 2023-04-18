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Купить квартиру в Unione dei comuni del Medio Verbano, Италия

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1 объект найдено
Квартира 1 спальняв Monvalle, Италия
Квартира 1 спальня
Monvalle, Италия
2 Количество комнат 170 м²
€ 500,000
FP-T371. Квартира в городке Леджуно. Озеро МаджореВ Леджуно, на восточной стороне озера Мадж…

Параметры недвижимости в Unione dei comuni del Medio Verbano, Италия

с видом на горы
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