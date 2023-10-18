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Квартиры в Unione dei comuni del Distretto Ceramico, Италия

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Savoniero, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Savoniero, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
We are immediately greeted by a feeling of peace and tranquillity, as the residence is lucky…
€279,000

Параметры недвижимости в Unione dei comuni del Distretto Ceramico, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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