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Купить вилла в Unione Alto Ferrarese, Италия

Cento
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8 объектов найдено
Вилла 3 спальнив Renazzo, Италия
Вилла 3 спальни
Renazzo, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 320,000
Независимые виллы в РенаццоНедвижимостьНезависимые виллы в Ренаццо в & nbsp; CLASS A & nbsp;…
Вилла 3 спальнив Cento, Италия
Вилла 3 спальни
Cento, Италия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 180 м²
€ 520,000
Двухквартирная вилла в ЧентоНедвижимостьДвухквартирная вилла в КЛАССЕ А в Ченто. Престижная …
Вилла 3 спальнив Renazzo, Италия
Вилла 3 спальни
Renazzo, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 167 м²
€ 350,000
Двухквартирная вилла в РенаццоНедвижимостьДвухквартирная вилла в КЛАССЕ А в Ренаццо. 167 ква…
Вилла 3 спальнив Cento, Италия
Вилла 3 спальни
Cento, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 180 м²
€ 420,000
Вилла на три семьи в ЧентоНедвижимостьВеликолепная трехсемейная вилла в Ченто площадью 180 к…
Вилла 3 спальнив Cento, Италия
Вилла 3 спальни
Cento, Италия
4 Количество комнат 4 ванных комнат
€ 1,000,000
Вилла в сельской местности в Ченто Собственность Вилла в сельской местности в Ченто.& …
Вилла 4 спальнив Renazzo, Италия
Вилла 4 спальни
Renazzo, Италия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 161 м²
€ 320,000
Четырехсемейная вилла в РенаццоНедвижимостьВилла на четыре семьи в классе А площадью 161 кв.…
Вилла 3 спальнив Cento, Италия
Вилла 3 спальни
Cento, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 164 м²
€ 400,000
Три - семейная вилла в ЧентоНедвижимостьВеликолепная вилла на три - в Ченто, площадью 164 кв…
Вилла 3 спальнив Renazzo, Италия
Вилла 3 спальни
Renazzo, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 155 м²
€ 370,000
Двухквартирный дом в Ренаццо Собственность Двухквартирный дом в КЛАССЕ А в Ренаццо. 15…

Параметры недвижимости в Unione Alto Ferrarese, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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