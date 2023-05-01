Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Умбрия
  4. Таунхаусы

Таунхаусы с видом на горы в Умбрия, Италия

Терни
57
Таунхаус В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира в Рим, Италия
Квартира
Рим, Италия
240 м²
€ 2,090,000
AG-220916-21. Апартаменты в Риме » (продажа) » ИталияВеликолепные двухуровневые апартаменты …
Квартира 3 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 135 м²
€ 429,000
Недалеко от центра Дезенцано, В тихом и стратегически расположенном жилом районе, откуда лег…
Вилла 4 спальни в Castellaro Lagusello, Италия
Вилла 4 спальни
Castellaro Lagusello, Италия
10 Количество комнат 3 ванных комнат 550 м²
€ 2,200,000
Маленький городок Монзамбано в провинции Мантуа. Расположенный между моренными холмами к югу…
Вилла в Arona, Италия
Вилла
Arona, Италия
410 м²
€ 2,300,000
FP-0068. Престижная современная вилла в городке МеинаПродается престижная современная и техн…
Квартира 2 спальни в Verbania, Италия
Квартира 2 спальни
Verbania, Италия
3 Количество комнат 90 м²
€ 265,000
VB-20057. Апартаменты с видом на озере МаджореОзеро Маджоре, Стреза. Трехкомнатная квартира …
Вилла 5 спален в Комо, Италия
Вилла 5 спален
Комо, Италия
6 Количество комнат 2 300 м²
€ 6,500,000
MV-INT-19847. Престижная историческая дворянская вилла недалеко от города КомоПрестижная ист…
Квартира 2 спальни в Peschiera del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3 Количество комнат 145 м²
€ 520,000
GA-V001444. Современная элегантная вилла в Пескьера-дель-ГардаВ элегантном жилом комплексе и…
Квартира 5 комнат в Терни, Италия
Квартира 5 комнат
Терни, Италия
5 Количество комнат 75 м²
Цена по запросу
Квартира жилая P.1 ° анг. хлопок. комната спальня ванная комната гараж балкон
Квартира 2 спальни в Toscolano Maderno, Италия
Квартира 2 спальни
Toscolano Maderno, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 115 м²
€ 435,000
Эта современная квартира расположена внутри резиденции "Corte Benaco" в городке Тосколано Ма…
Вилла 3 спальни в Pianello del Lario, Италия
Вилла 3 спальни
Pianello del Lario, Италия
10 Количество комнат 3 ванных комнат 500 м²
€ 1,350,000
In a fantastic position with a panoramic view of the lake, a SINGLE VILLA is under construct…
Дом 16 комнат в Терни, Италия
Дом 16 комнат
Терни, Италия
16 Количество комнат 500 м²
Цена по запросу
Дом отдыха на двух этажах плюс аксессуары Структура из старого кирпича в хорошем состоянии У…
Квартира 2 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 115 м²
€ 440,000
В пешей доступности от центра Дезенцано, мы предлагаем изысканную и светлую квартиру с прекр…

Параметры недвижимости в Умбрия, Италия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти