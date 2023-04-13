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Купить таунхаус в Умбрия, Италия

Терни
57
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57 объектов найдено
Таунхаус 9 комнатв Терни, Италия
Таунхаус 9 комнат
Терни, Италия
9 Количество комнат 320 м²
€ 170,000
Single villa with exclusive courtyard in a secluded and panoramic position. Three bedrooms t…
Таунхаус 13 комнатв Терни, Италия
Таунхаус 13 комнат
Терни, Италия
13 Количество комнат 300 м²
Цена по запросу
Земельный участок 6,0 га с хорошей экспозицией, легкий доступ ( смежная дорога ) вариант жил…
Таунхаус 11 комнатв Терни, Италия
Таунхаус 11 комнат
Терни, Италия
11 Количество комнат 330 м²
Цена по запросу
Одиночная вилла в 80-х годах в отличном состоянии. Земля 4000 квадратных метров частично в с…
Таунхаусв Терни, Италия
Таунхаус
Терни, Италия
Цена по запросу
Отдельная вилла с видом на море отремонтирована в 2007 году ( деревянная крыша ) на двух уро…
Таунхаус 9 комнатв Терни, Италия
Таунхаус 9 комнат
Терни, Италия
9 Количество комнат 350 м²
Цена по запросу
Недавно построенная вилла с террасой, подвал 137 кв.м. Первый этаж 80 кв.м. Первый этаж 80 к…
Таунхаус 9 комнатв Терни, Италия
Таунхаус 9 комнат
Терни, Италия
9 Количество комнат 360 м²
Цена по запросу
Новая одиночная вилла на двух уровнях плюс чердак. Аксессуар 120 кв. М. Земля 3500 кв. М. Ка…
Таунхаус 12 комнатв Терни, Италия
Таунхаус 12 комнат
Терни, Италия
12 Количество комнат 250 м²
Цена по запросу
В солнечном и панорамном месте, с прекрасным видом на Корридонию, Петриоло и Мольяно, в 2 км…
Таунхаус 5 комнатв Терни, Италия
Таунхаус 5 комнат
Терни, Италия
5 Количество комнат 80 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N242 Название недвижимости: Casa Libera Расположение: в стране Город / Г…
Таунхаус 7 комнатв Терни, Италия
Таунхаус 7 комнат
Терни, Италия
7 Количество комнат 250 м²
Цена по запросу
Небольшой дом в хорошем состоянии с аксессуаром для восстановления. Земля 2000 кв.м с колодц…
Таунхаус 7 комнатв Терни, Италия
Таунхаус 7 комнат
Терни, Италия
7 Количество комнат 100 м²
Цена по запросу
Квартира в историческом центре на втором этаже без лифта в здании всего из трех квартир с от…
Таунхаус 25 комнатв Терни, Италия
Таунхаус 25 комнат
Терни, Италия
25 Количество комнат 530 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N978 Название недвижимости: Casa Conce Расположение: в стране Город / Го…
Таунхаус 11 комнатв Терни, Италия
Таунхаус 11 комнат
Терни, Италия
11 Количество комнат 420 м²
Цена по запросу
Квартира на первом этаже Квартира в кондоминиуме из шести единиц Гостиная кухня две комнаты …
Таунхаус 16 комнатв Терни, Италия
Таунхаус 16 комнат
Терни, Италия
16 Количество комнат 400 м²
Цена по запросу
Мини-квартира для ремонта состоит из прихожей, кухни, ванной комнаты, гостиной и спальни в ц…
Таунхаус 15 комнатв Терни, Италия
Таунхаус 15 комнат
Терни, Италия
15 Количество комнат 250 м²
Цена по запросу
Восстановленный фермерский дом площадью 200 квадратных метров в уединенном и панорамном мест…
Таунхаус 12 комнатв Терни, Италия
Таунхаус 12 комнат
Терни, Италия
12 Количество комнат 240 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N560 Название недвижимости: Casa Tanzi I Расположение: в стране Город / Гор…
Таунхаус 13 комнатв Терни, Италия
Таунхаус 13 комнат
Терни, Италия
13 Количество комнат 350 м²
Цена по запросу
Одиночная вилла с 3500 квадратных метров сада. Панорамный вид с видом на море и горы. Распол…
Таунхаус 8 комнатв Терни, Италия
Таунхаус 8 комнат
Терни, Италия
8 Количество комнат 180 м²
Цена по запросу
Таунхаус в хорошем состоянии. Три спальни две ванные комнаты кухня гостиная прачечная два ба…
Таунхаус 11 комнатв Терни, Италия
Таунхаус 11 комнат
Терни, Италия
11 Количество комнат 250 м²
Цена по запросу
Отдельный дом в первом пригороде с двором. Расположен на трех уровнях с шестью спальнями, тр…
Таунхаус 11 комнатв Терни, Италия
Таунхаус 11 комнат
Терни, Италия
11 Количество комнат 250 м²
Цена по запросу
Одиночная вилла на двух этажах плюс чердак Первый этаж Квартира и гараж Квартира на первом э…
Таунхаус 9 комнатв Терни, Италия
Таунхаус 9 комнат
Терни, Италия
9 Количество комнат 300 м²
Цена по запросу
Одиночная вилла в хорошем состоянии и фермерский дом будет восстановлен на участке 1,70 га. …
Таунхаус 7 комнатв Терни, Италия
Таунхаус 7 комнат
Терни, Италия
7 Количество комнат 180 м²
Цена по запросу
Одноместный дом в небольшой деревне в панорамном месте 1 км от центра Первый этаж с гостиной…
Таунхаус 12 комнатв Терни, Италия
Таунхаус 12 комнат
Терни, Италия
12 Количество комнат 360 м²
Цена по запросу
Одноместный дом на трех уровнях (100 кв.м каждый) плюс чердак. Смежный гараж 60 кв. Первый э…
Таунхаус 12 комнатв Терни, Италия
Таунхаус 12 комнат
Терни, Италия
12 Количество комнат 220 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N786 ( I )Название недвижимости: Casa BaitaРасположение: в странеГород / Го…
Таунхаус 10 комнатв Терни, Италия
Таунхаус 10 комнат
Терни, Италия
10 Количество комнат 200 м²
Цена по запросу
Одиночная вилла с неогороженным внутренним двором и прилегающим гаражом. Первый этаж с кухне…
Таунхаус 5 комнатв Терни, Италия
Таунхаус 5 комнат
Терни, Италия
5 Количество комнат 90 м²
Цена по запросу
Участок под застройку 7000 квадратных метров для максимального объема 270 кубических метров …
Таунхаус 9 комнатв Терни, Италия
Таунхаус 9 комнат
Терни, Италия
9 Количество комнат 300 м²
Цена по запросу
Одноместная вилла из 70-х в честном состоянии Первый этаж с двойным гаражом две ванные комна…
Таунхаус 9 комнатв Терни, Италия
Таунхаус 9 комнат
Терни, Италия
9 Количество комнат 200 м²
Цена по запросу
Одноместный дом в панорамном положении в броске камня от центра Два этажа плюс чердак и подв…
Таунхаус 8 комнатв Терни, Италия
Таунхаус 8 комнат
Терни, Италия
8 Количество комнат 150 м²
Цена по запросу
Один дом на двух уровнях для около 150 квадратных метров восемь номеров и две ванные комнаты…
Таунхаус 11 комнатв Терни, Италия
Таунхаус 11 комнат
Терни, Италия
11 Количество комнат 200 м²
Цена по запросу
Одноместная вилла отличного мастерства построен в 2000 году Первый этаж с крыльцом с двух ст…
Таунхаус 14 комнатв Терни, Италия
Таунхаус 14 комнат
Терни, Италия
14 Количество комнат 300 м²
Цена по запросу
Один дом с видом на море Два этажа плюс мансарда Структура и интерьер в хорошем состоянии Ус…

Параметры недвижимости в Умбрия, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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