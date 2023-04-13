Купить таунхаус в Умбрия, Италия

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Терни
57
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57 объектов найдено
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Таунхаус 9 комнат
Терни, Италия
9 Количество комнат
320 м²
€ 170,000
Single villa with exclusive courtyard in a secluded and panoramic position. Three bedrooms t…
Таунхаус 13 комнат
Терни, Италия
13 Количество комнат
300 м²
Цена по запросу
Земельный участок 6,0 га с хорошей экспозицией, легкий доступ ( смежная дорога ) вариант жил…
Таунхаус 11 комнат
Терни, Италия
11 Количество комнат
330 м²
Цена по запросу
Одиночная вилла в 80-х годах в отличном состоянии. Земля 4000 квадратных метров частично в с…
Таунхаус
Терни, Италия
Цена по запросу
Отдельная вилла с видом на море отремонтирована в 2007 году ( деревянная крыша ) на двух уро…
Таунхаус 9 комнат
Терни, Италия
9 Количество комнат
350 м²
Цена по запросу
Недавно построенная вилла с террасой, подвал 137 кв.м. Первый этаж 80 кв.м. Первый этаж 80 к…
Таунхаус 9 комнат
Терни, Италия
9 Количество комнат
360 м²
Цена по запросу
Новая одиночная вилла на двух уровнях плюс чердак. Аксессуар 120 кв. М. Земля 3500 кв. М. Ка…
Таунхаус 12 комнат
Терни, Италия
12 Количество комнат
250 м²
Цена по запросу
В солнечном и панорамном месте, с прекрасным видом на Корридонию, Петриоло и Мольяно, в 2 км…
Таунхаус 5 комнат
Терни, Италия
5 Количество комнат
80 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N242 Название недвижимости: Casa Libera Расположение: в стране Город / Г…
Таунхаус 7 комнат
Терни, Италия
7 Количество комнат
250 м²
Цена по запросу
Небольшой дом в хорошем состоянии с аксессуаром для восстановления. Земля 2000 кв.м с колодц…
Таунхаус 7 комнат
Терни, Италия
7 Количество комнат
100 м²
Цена по запросу
Квартира в историческом центре на втором этаже без лифта в здании всего из трех квартир с от…
Таунхаус 25 комнат
Терни, Италия
25 Количество комнат
530 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N978 Название недвижимости: Casa Conce Расположение: в стране Город / Го…
Таунхаус 11 комнат
Терни, Италия
11 Количество комнат
420 м²
Цена по запросу
Квартира на первом этаже Квартира в кондоминиуме из шести единиц Гостиная кухня две комнаты …
Таунхаус 16 комнат
Терни, Италия
16 Количество комнат
400 м²
Цена по запросу
Мини-квартира для ремонта состоит из прихожей, кухни, ванной комнаты, гостиной и спальни в ц…
Таунхаус 15 комнат
Терни, Италия
15 Количество комнат
250 м²
Цена по запросу
Восстановленный фермерский дом площадью 200 квадратных метров в уединенном и панорамном мест…
Таунхаус 12 комнат
Терни, Италия
12 Количество комнат
240 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N560 Название недвижимости: Casa Tanzi I Расположение: в стране Город / Гор…
Таунхаус 13 комнат
Терни, Италия
13 Количество комнат
350 м²
Цена по запросу
Одиночная вилла с 3500 квадратных метров сада. Панорамный вид с видом на море и горы. Распол…
Таунхаус 8 комнат
Терни, Италия
8 Количество комнат
180 м²
Цена по запросу
Таунхаус в хорошем состоянии. Три спальни две ванные комнаты кухня гостиная прачечная два ба…
Таунхаус 11 комнат
Терни, Италия
11 Количество комнат
250 м²
Цена по запросу
Отдельный дом в первом пригороде с двором. Расположен на трех уровнях с шестью спальнями, тр…
Таунхаус 11 комнат
Терни, Италия
11 Количество комнат
250 м²
Цена по запросу
Одиночная вилла на двух этажах плюс чердак Первый этаж Квартира и гараж Квартира на первом э…
Таунхаус 9 комнат
Терни, Италия
9 Количество комнат
300 м²
Цена по запросу
Одиночная вилла в хорошем состоянии и фермерский дом будет восстановлен на участке 1,70 га. …
Таунхаус 7 комнат
Терни, Италия
7 Количество комнат
180 м²
Цена по запросу
Одноместный дом в небольшой деревне в панорамном месте 1 км от центра Первый этаж с гостиной…
Таунхаус 12 комнат
Терни, Италия
12 Количество комнат
360 м²
Цена по запросу
Одноместный дом на трех уровнях (100 кв.м каждый) плюс чердак. Смежный гараж 60 кв. Первый э…
Таунхаус 12 комнат
Терни, Италия
12 Количество комнат
220 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N786 ( I )Название недвижимости: Casa BaitaРасположение: в странеГород / Го…
Таунхаус 10 комнат
Терни, Италия
10 Количество комнат
200 м²
Цена по запросу
Одиночная вилла с неогороженным внутренним двором и прилегающим гаражом. Первый этаж с кухне…
Таунхаус 5 комнат
Терни, Италия
5 Количество комнат
90 м²
Цена по запросу
Участок под застройку 7000 квадратных метров для максимального объема 270 кубических метров …
Таунхаус 9 комнат
Терни, Италия
9 Количество комнат
300 м²
Цена по запросу
Одноместная вилла из 70-х в честном состоянии Первый этаж с двойным гаражом две ванные комна…
Таунхаус 9 комнат
Терни, Италия
9 Количество комнат
200 м²
Цена по запросу
Одноместный дом в панорамном положении в броске камня от центра Два этажа плюс чердак и подв…
Таунхаус 8 комнат
Терни, Италия
8 Количество комнат
150 м²
Цена по запросу
Один дом на двух уровнях для около 150 квадратных метров восемь номеров и две ванные комнаты…
Таунхаус 11 комнат
Терни, Италия
11 Количество комнат
200 м²
Цена по запросу
Одноместная вилла отличного мастерства построен в 2000 году Первый этаж с крыльцом с двух ст…
Таунхаус 14 комнат
Терни, Италия
14 Количество комнат
300 м²
Цена по запросу
Один дом с видом на море Два этажа плюс мансарда Структура и интерьер в хорошем состоянии Ус…
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