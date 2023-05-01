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Дома с видом на горы в Умбрия, Италия

Терни
449
Перуджа
2
Citta di Castello
1
Spoleto
1
Todi
1
2 объекта найдено
Дом 4 спальни в Sugano, Италия
Дом 4 спальни
Sugano, Италия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 558 м² Количество этажей 3
€ 450,000
В тихом, очень красивом месте Торре Сан Северо, недалеко от Орвиетто 12км, Витербо 35км, озе…
Вилла 9 спален в Badiali, Италия
Вилла 9 спален
Badiali, Италия
6 ванных комнат 1 070 м²
€ 3,000,000
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Параметры недвижимости в Умбрия, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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