Италия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Италии
Новые дома в Италии
Все новостройки в Италии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Италии
Жилая
Квартира в Италии
Пентхаус
Дом в Италии
Вилла
Замок
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Италии
Элитная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Италии
Отель
Производство
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Италии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Италия
Трентино - Альто-Адидже
Больцано - Боцен
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina
Виллы
Купить вилла с видом на горы в Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla Strada del Vino
4
Вилла
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом 16 комнат
Терни, Италия
16 Количество комнат
500 м²
Цена по запросу
Номер ссылки: N1445 Имущественное имя: Опросы Casa Местоположение: В стране Город/Гор…
Вилла 3 спальни
Кампороссо, Италия
4 Количество комнат
160 м²
€ 375,000
KK-. Продается вилла 160квм на 2х уровняхв 6 км на авто от моря в городке CAMPOROSSO , что м…
Вилла 2 спальни
San Siro, Италия
7 Количество комнат
1 ванных комнат
160 м²
€ 129,000
Расположенный на центральном озере недалеко от Менаджио, этот отель предлагает идеальное соч…
Вилла 5 спален
Ranco, Италия
6 Количество комнат
700 м²
€ 2,200,000
FP-T912. Историческая вилла, на берегу озера МаджореЗамок в Стрезе, с парком площадью 12.000…
Дом
Ареццо, Италия
€ 1,784,658
Красивый дом расположен в Вальдарно, Тоскана. На территории 8 га – главный дом и 2 гостевых.…
Квартира 3 спальни
Менаджо, Италия
4 Количество комнат
90 м²
€ 420,000
VB-ENZ. Квартира в МеннаджоАпартаменты расположены в пешой доступности от набережной озера К…
Вилла 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
1 ванных комнат
75 м²
Количество этажей 1
€ 186,791
Вторичная отдельная вилла в Замброне. Вилла с большим садом и панорамны…
Вилла 10 спален
Salo, Италия
10 Количество комнат
10 ванных комнат
1 035 м²
€ 2,000,000
Сало, на прекрасной Ривьере дей Лимони, находится эта великолепная вилла с панорамным видом…
Дом 6 спален
Турин, Италия
16 Количество комнат
508 м²
Количество этажей 3
Цена по запросу
Двухэтажная вилла расположена в провинции Турина и состоит из двух независимых объектов. Пл…
Квартира 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 158,262
Трёхкомнатные меблированные квартира, 60 кв.м: гостиная с оборудованной электроприборами, ку…
Вилла
Лацио, Италия
400 м²
€ 2,230,823
Италия, 19 км от Рима Вилла с большим бассейном Площадь виллы 400м2 Сад…
Квартира 3 спальни
Cianciana, Италия
2 ванных комнат
€ 71,309
Квартира в Corso Cinquemani Arcuri, Cianciana (AG) расположена на первом этаже, втором этаже…
Параметры недвижимости в Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты