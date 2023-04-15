Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Трентино - Альто-Адидже
  4. Больцано - Боцен
  5. Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina
  6. Виллы

Купить вилла с видом на горы в Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия

Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla Strada del Vino
4
Вилла В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 16 комнатв Терни, Италия
Дом 16 комнат
Терни, Италия
16 Количество комнат 500 м²
Цена по запросу
Номер ссылки: N1445 Имущественное имя: Опросы Casa Местоположение: В стране Город/Гор…
Вилла 3 спальнив Кампороссо, Италия
Вилла 3 спальни
Кампороссо, Италия
4 Количество комнат 160 м²
€ 375,000
KK-. Продается вилла 160квм на 2х уровняхв 6 км на авто от моря в городке CAMPOROSSO , что м…
Вилла 2 спальнив San Siro, Италия
Вилла 2 спальни
San Siro, Италия
7 Количество комнат 1 ванных комнат 160 м²
€ 129,000
Расположенный на центральном озере недалеко от Менаджио, этот отель предлагает идеальное соч…
Вилла 5 спаленв Ranco, Италия
Вилла 5 спален
Ranco, Италия
6 Количество комнат 700 м²
€ 2,200,000
FP-T912. Историческая вилла, на берегу озера МаджореЗамок в Стрезе, с парком площадью 12.000…
Домв Ареццо, Италия
Дом
Ареццо, Италия
€ 1,784,658
Красивый дом расположен в Вальдарно, Тоскана. На территории 8 га – главный дом и 2 гостевых.…
Квартира 3 спальнив Менаджо, Италия
Квартира 3 спальни
Менаджо, Италия
4 Количество комнат 90 м²
€ 420,000
VB-ENZ. Квартира в МеннаджоАпартаменты расположены в пешой доступности от набережной озера К…
Вилла 2 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Вилла 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
1 ванных комнат 75 м² Количество этажей 1
€ 186,791
Вторичная отдельная вилла в Замброне. Вилла с большим садом и панорамны…
Вилла 10 спаленв Salo, Италия
Вилла 10 спален
Salo, Италия
10 Количество комнат 10 ванных комнат 1 035 м²
€ 2,000,000
Сало, на прекрасной Ривьере дей Лимони, находится эта великолепная вилла с панорамным видом…
Дом 6 спаленв Турин, Италия
Дом 6 спален
Турин, Италия
16 Количество комнат 508 м² Количество этажей 3
Цена по запросу
Двухэтажная вилла расположена в провинции Турина и состоит из двух независимых объектов. Пл…
Квартира 2 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 158,262
Трёхкомнатные меблированные квартира, 60 кв.м: гостиная с оборудованной электроприборами, ку…
Виллав Лацио, Италия
Вилла
Лацио, Италия
400 м²
€ 2,230,823
Италия, 19 км от Рима Вилла с большим бассейном&nbsp;&nbsp; Площадь виллы 400м2 Сад…
Квартира 3 спальнив Cianciana, Италия
Квартира 3 спальни
Cianciana, Италия
2 ванных комнат
€ 71,309
Квартира в Corso Cinquemani Arcuri, Cianciana (AG) расположена на первом этаже, втором этаже…

Параметры недвижимости в Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти