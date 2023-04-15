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Купить вилла в Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия

Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla Strada del Vino
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4 объекта найдено
Вилла 3 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Вилла 3 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
Цена по запросу
Уникальная возможность - вилла на берегу прекрасного альпийского озера. Дом стоит на участке…
Виллав Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Вилла
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
570 м²
Цена по запросу
Роскошная вилла с бассейном, расположена на холме в престижной панорамной зоне с чудесным ви…
Вилла 3 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Вилла 3 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 160 м²
€ 660,000
Вилетта в новой резиденции в Рива дель Гарда. Расположена в тихом, солнечном месте, в окруже…
Вилла 4 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Вилла 4 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
6 Количество комнат 4 ванных комнат 170 м²
€ 1,350,000
Вилла расположенная в посёлке Вилле дель Монте, в нескольких стах метрах от озера Тенно. Жи…

Параметры недвижимости в Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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