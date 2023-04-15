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  5. Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina

Купить недвижимость с бассейном в Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия

Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla Strada del Vino
62
23 объекта найдено
Домв Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Дом
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Цена по запросу
Большой дом расположен прямо на берегу озера Тэнно с отдельным выходом на пляж, в настоящее …
Шале 5 спаленв Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Шале 5 спален
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
5 ванных комнат 350 м²
Цена по запросу
Шикарное шале в центре Мадонна ди Кампильо. Расположено в элитной резиденции из четырёх неза…
Квартира 3 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 3 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
2 ванных комнат 120 м²
Цена по запросу
Квартира расположена в самом центре Мадонны ди Кампильо, рядом с подъёмником. Площадь 120 кв…
Домв Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Дом
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
400 м²
Цена по запросу
Продаётся усадьба в Наго: четырёхэтажный особняк, площадью ок. 350 кв.м с участком 20 соток …
Вилла 3 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Вилла 3 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
Цена по запросу
Уникальная возможность - вилла на берегу прекрасного альпийского озера. Дом стоит на участке…
Виллав Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Вилла
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
570 м²
Цена по запросу
Роскошная вилла с бассейном, расположена на холме в престижной панорамной зоне с чудесным ви…
Квартира 2 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
2 ванных комнат 67 м²
€ 410,000
Квартира в недавно построенном доме, расположенном в престижном районе Мерано. Жилая площадь…
Квартира 1 спальняв Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 1 спальня
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м²
€ 139,000
Квартира на первом этаже в новом жилом комплексе в Брентонико. Общая площадь 69,22 кв.м, Жил…
Квартира 2 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат 13 ванных комнат 88 м²
€ 149,000
Квартира на первом этаже в новом жилом комплексе в Брентонико. Общая площадь 88,38 кв.м, Жил…
Таунхаус 3 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Таунхаус 3 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м²
€ 800,000
Таунхаус в строящемся комплексе в Роверето. Расположена в престижном жилом районе, с панор…
Таунхаусв Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Таунхаус
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
160 м²
€ 415,000
Таунхаус в новом двухквартирном доме в Брентонико. Расположен в живописной жилой зоне с пано…
Квартира 2 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 175,000
Мансарда с панорамным видом в новом жилом комплексе в Брентонико. Жилая площадь 58 кв.м: го…
Квартира 2 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 170,000
Трёхкомнатная квартира в новой резиденции с панорамным видом на горы. Жилая площадь 58 кв.м:…
Таунхаус 3 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Таунхаус 3 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 108 м²
€ 360,000
Таунхаус в двухквартирном доме в новой резиденции с панорамным видом на горы. Жилая площадь …
Квартира 2 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м²
€ 180,000
Квартира-дуплекс, в мансарде с отдельным входом. Расположена в трёхквартирном доме, в тихом…
Квартира 2 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 155,000
Квартира на первом этаже в новом трёхквартирном доме в Веццано (Долина Озер, Трентино - Vall…
Квартира 2 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 70 м²
€ 800,000
Трёхкомнатная квартира с отдельным входом. Расположена на втором этаже нового шестиквартирно…
Квартира 1 спальняв Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 1 спальня
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 72 м²
€ 435,000
Шикарная квартира, в комфортабельной резиденции, построенной в традиционном ладинском стиле,…
Квартира 2 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 83 м²
€ 500,000
Шикарная квартира, в комфортабельной резиденции, построенной в традиционном ладинском стиле,…
Квартира 5 спаленв Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 5 спален
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 250 м²
€ 550,000
Квартира расположена на втором этаже и в мансарде двухквартирного дома, стоящего в тихом, со…
Вилла 4 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Вилла 4 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
6 Количество комнат 4 ванных комнат 170 м²
€ 1,350,000
Вилла расположенная в посёлке Вилле дель Монте, в нескольких стах метрах от озера Тенно. Жи…
Дом 2 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Дом 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 67 м²
€ 450,000
Новая, полностью меблированная, квартира с отдельным входом в Sant'Antonio di Mavignola, в 5…
Квартира 2 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 66 м²
€ 235,000
Новая, полностью меблированная квартира в кондоминиуме из 6 квартир. Расположена на втором…

Параметры недвижимости в Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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