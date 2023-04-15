Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Трентино - Альто-Адидже
  4. Больцано - Боцен
  5. Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina
  6. Пентхаусы

Купить пентхаус с бассейном в Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия

Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla Strada del Vino
6
Пентхаус В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 5 спаленв Nobiallo, Италия
Вилла 5 спален
Nobiallo, Италия
6 Количество комнат 620 м²
€ 8,000,000
LUI-234. Стильная вилла на озере Комо на первой линииЭта вилла, спроектированная в середине …
Вилла 7 спаленв Campione d Italia, Италия
Вилла 7 спален
Campione d Italia, Италия
18 Количество комнат 7 ванных комнат 540 м²
€ 7,100,000
Вилла Пьяццора была построена в районе Кампионе-д'Италия, очень уединенная и тихая, легко до…
Дом 4 спальнив Гроссето, Италия
Дом 4 спальни
Гроссето, Италия
8 Количество комнат 250 м² 2/2 Этаж
€ 1,500,000
Manciano (GR) // 250 кв м // 1 га земли // терраса и веранда // 4 спальни // 2 ванные комнат…
Виллав Pietraferrazzana, Италия
Вилла
Pietraferrazzana, Италия
430 м²
€ 180,000
ARH-180220-3. Вилла на стадии строительства в КолледимеццоЦена снижена до 180 000 евро Необ…
Квартира 4 комнатыв Терни, Италия
Квартира 4 комнаты
Терни, Италия
4 Количество комнат 65 м²
Цена по запросу
Сельский дом в довольно хорошем состоянии с 1950-х годов, но с улучшением работы, проводимым…
Вилла 4 спальнив Verbania, Италия
Вилла 4 спальни
Verbania, Италия
5 Количество комнат 450 м²
€ 2,200,000
VB-270118-1. Историческая Вилла в ВербанииВилла имеет 4 этажа На первом этаже - хорошо обор…
Вилла 4 спальнив Moniga del Garda, Италия
Вилла 4 спальни
Moniga del Garda, Италия
5 Количество комнат 385 м²
€ 2,400,000
ABI-1264A . Современная вилла на озере ГардаНовая, современного архитектурного стиля вилла с…
Квартира 3 спальнив Сан-Ремо, Италия
Квартира 3 спальни
Сан-Ремо, Италия
4 Количество комнат 121 м²
€ 470,000
LH-2Q13. Недоргая квартира у моря в Сан-Ремо, Лигурия, ИталияВ центральной части знаменитого…
Вилла 5 спаленв Verbania, Италия
Вилла 5 спален
Verbania, Италия
6 Количество комнат 500 м²
€ 7,700,000
ISM-060417-16. Отдельно стоящая вилла расположенная на берегу озера Маджоре Отдельно стоящая…
Домв Терамо, Италия
Дом
Терамо, Италия
2 300 м²
Цена по запросу
Участок под застройку в жилом районе в панорамном месте. Объем mc 2200 жилье назначения
Квартира 3 спальнив Oggebbio, Италия
Квартира 3 спальни
Oggebbio, Италия
4 Количество комнат 130 м²
€ 290,000
ID - 20014. VB- Апартаменты в ОджеббиоВ парке 9000 кв.м на территории исторической виллы рас…
Квартира 2 спальнив Baveno, Италия
Квартира 2 спальни
Baveno, Италия
3 Количество комнат 130 м²
€ 280,000
VB-20058. Трехкомнатные апартаменты в БавеноОзеро Маджоре, Бавено. Апартаменты на двух уровн…

Параметры недвижимости в Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти