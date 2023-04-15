Италия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Италии
Новые дома в Италии
Все новостройки в Италии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Италии
Жилая
Квартира в Италии
Пентхаус
Дом в Италии
Вилла
Замок
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Италии
Элитная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Италии
Отель
Производство
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Италии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Италия
Трентино - Альто-Адидже
Больцано - Боцен
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina
Пентхаусы
Купить пентхаус с видом на море в Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla Strada del Vino
6
Пентхаус
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни
Toscolano Maderno, Италия
3 Количество комнат
260 м²
€ 990,000
GA-V000395. Престижный дизайнерский пентхаус с видом на озеро в Toscolano MadernoРасположен…
Квартира 3 спальни
Ломбардия, Италия
9 Количество комнат
530 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
Лофт находится в Гардоне Ривьера в зоне элитного курорта на озере Гарда в провинции Бреши, р…
Вилла
Флоренция, Италия
440 м²
€ 3,123,152
Роскошная вилла находится в пригороде Флоренции, Тоскана. На территории 6 га, разбит большо…
Квартира 2 спальни
Алассио, Италия
3 Количество комнат
90 м²
€ 780,000
KK-E&VW-0237QZ. Апартаменты в резиденциальном престижном новом комплексеВ резиденциальном пр…
Дом 21 комната
Терни, Италия
21 Количество комнат
520 м²
Цена по запросу
Двухквартирная вилла недавнего строительства с приблизительно 1400 квадратных метров дуплекс…
Вилла 4 спальни
Tremezzina, Италия
12 Количество комнат
4 ванных комнат
382 м²
€ 1,800,000
Enchanting Villa located in Tremezzo, a renowned village in the center of Lake Como. The ma…
Таунхаус 10 комнат
Терни, Италия
10 Количество комнат
200 м²
Цена по запросу
Номер ссылки: N620 Имущественное имя: Casa больше Местоположение: В деревне Город/Гор…
Вилла 5 спален
Baveno, Италия
6 Количество комнат
560 м²
€ 2,900,000
VB-P2817. Историческая вилла на первой линии на озере МаджореИсторическая вилла на первой ли…
Вилла 3 спальни
Анцио, Италия
200 м²
€ 285,545
Прекрасная вилла находится в курортном городе Анцио, Лацио. Площадь этой виллы составляет 20…
Вилла 3 спальни
Poggibonsi, Италия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
200 м²
€ 1,500,000
Вилла, с панорамным видом, на озеро Массачукколи и Тирренское море, расположенная в уникальн…
Таунхаус 3 спальни
Porto Cervo, Италия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
181 м²
€ 1,250,000
Небольшая вилла с захватывающим панорамным видом на море и залив Кала-ди-Вольпе, построенн…
Вилла 65 комнат
Терни, Италия
65 Количество комнат
4 000 м²
Цена по запросу
Фермерский дом 1960-х годов с хорошей кирпичной структурой и железобетонными плитами для рем…
Параметры недвижимости в Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты