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Пентхаусы возле озера в Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия

Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla Strada del Vino
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Параметры недвижимости в Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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