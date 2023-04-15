Купить пентхаус в Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия

Пентхаус 3 спальни Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия 4 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²

€ 495,000

Расположен на третьем, последнем, этаже, в новом строящемся комплексе в 300 м от озера. Жил…