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Жильё возле озера в Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия

Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla Strada del Vino
62
3 объекта найдено
Дом в Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Дом
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Цена по запросу
Большой дом расположен прямо на берегу озера Тэнно с отдельным выходом на пляж, в настоящее …
Вилла в Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Вилла
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
570 м²
Цена по запросу
Роскошная вилла с бассейном, расположена на холме в престижной панорамной зоне с чудесным ви…
Квартира 1 спальня в Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 1 спальня
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м²
€ 820,000
Квартира на втором этаже, нового четырехэтажного здания на 21 квартиру в посёлке Сельва ди В…

Параметры недвижимости в Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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