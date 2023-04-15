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Купить дом с видом на море в Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия

Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla Strada del Vino
18
10 объектов найдено
Домв Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Дом
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Цена по запросу
Большой дом расположен прямо на берегу озера Тэнно с отдельным выходом на пляж, в настоящее …
Шале 5 спаленв Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Шале 5 спален
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
5 ванных комнат 350 м²
Цена по запросу
Шикарное шале в центре Мадонна ди Кампильо. Расположено в элитной резиденции из четырёх неза…
Домв Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Дом
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
400 м²
Цена по запросу
Продаётся усадьба в Наго: четырёхэтажный особняк, площадью ок. 350 кв.м с участком 20 соток …
Вилла 3 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Вилла 3 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
Цена по запросу
Уникальная возможность - вилла на берегу прекрасного альпийского озера. Дом стоит на участке…
Виллав Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Вилла
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
570 м²
Цена по запросу
Роскошная вилла с бассейном, расположена на холме в престижной панорамной зоне с чудесным ви…
Таунхаус 3 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Таунхаус 3 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м²
€ 800,000
Таунхаус в строящемся комплексе в Роверето. Расположена в престижном жилом районе, с панор…
Таунхаусв Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Таунхаус
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
160 м²
€ 415,000
Таунхаус в новом двухквартирном доме в Брентонико. Расположен в живописной жилой зоне с пано…
Таунхаус 3 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Таунхаус 3 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 108 м²
€ 360,000
Таунхаус в двухквартирном доме в новой резиденции с панорамным видом на горы. Жилая площадь …
Вилла 4 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Вилла 4 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
6 Количество комнат 4 ванных комнат 170 м²
€ 1,350,000
Вилла расположенная в посёлке Вилле дель Монте, в нескольких стах метрах от озера Тенно. Жи…
Шале 7 спаленв Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Шале 7 спален
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
10 Количество комнат 4 ванных комнат 300 м²
€ 1,200,000
Шале расположенное в живописном туристическом посёлке Сант Антонио-ди-Мавиньола, в 5 км от ц…

Параметры недвижимости в Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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