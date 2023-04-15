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Италия
Трентино - Альто-Адидже
Больцано - Боцен
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina
Дома
Купить дом в Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla Strada del Vino
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18 объектов найдено
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Замок 13 ванных
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
13 ванных комнат
2 500 м²
Цена по запросу
Замок XII в, расположенный в горах, недалеко от озера Гарды. Единственный замок в районе гар…
Дом
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Цена по запросу
Большой дом расположен прямо на берегу озера Тэнно с отдельным выходом на пляж, в настоящее …
Шале 5 спален
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
5 ванных комнат
350 м²
Цена по запросу
Шикарное шале в центре Мадонна ди Кампильо. Расположено в элитной резиденции из четырёх неза…
Дом
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
400 м²
Цена по запросу
Продаётся усадьба в Наго: четырёхэтажный особняк, площадью ок. 350 кв.м с участком 20 соток …
Вилла 3 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
Цена по запросу
Уникальная возможность - вилла на берегу прекрасного альпийского озера. Дом стоит на участке…
Вилла
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
570 м²
Цена по запросу
Роскошная вилла с бассейном, расположена на холме в престижной панорамной зоне с чудесным ви…
Таунхаус 3 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
€ 800,000
Таунхаус в строящемся комплексе в Роверето. Расположена в престижном жилом районе, с панор…
Таунхаус
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
160 м²
€ 415,000
Таунхаус в новом двухквартирном доме в Брентонико. Расположен в живописной жилой зоне с пано…
Дом 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
€ 212,000
Трёхкомнатная мансарда в новой резиденции с панорамным видом на горы. Жилая площадь 72 кв.м:…
Таунхаус 3 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
108 м²
€ 360,000
Таунхаус в двухквартирном доме в новой резиденции с панорамным видом на горы. Жилая площадь …
Дом
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
300 м²
€ 500,000
Дом в Пелуго (Валь Рендена), Площадь около 300 кв. м. На первом этаже расположены гараж, п…
Дом 4 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
200 м²
€ 595,000
Вилетты расположеные в строящейся резиденции из 6 единиц. Солнечное живописное местоположени…
Дуплекс 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
€ 655,000
Новая квартира - дуплекс в шикарной резиденции в Рива дель Гарда. Дом построен согласно сам…
Вилла 3 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
160 м²
€ 660,000
Вилетта в новой резиденции в Рива дель Гарда. Расположена в тихом, солнечном месте, в окруже…
Таунхаус 3 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
200 м²
€ 430,000
Таунхаус в новой резиденции из пяти единиц. Расположен в спокойной жилой зоне с хорошей инфр…
Вилла 4 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
6 Количество комнат
4 ванных комнат
170 м²
€ 1,350,000
Вилла расположенная в посёлке Вилле дель Монте, в нескольких стах метрах от озера Тенно. Жи…
Дом 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
67 м²
€ 450,000
Новая, полностью меблированная, квартира с отдельным входом в Sant'Antonio di Mavignola, в 5…
Шале 7 спален
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
10 Количество комнат
4 ванных комнат
300 м²
€ 1,200,000
Шале расположенное в живописном туристическом посёлке Сант Антонио-ди-Мавиньола, в 5 км от ц…
Параметры недвижимости в Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
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