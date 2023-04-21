Италия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Италии
Новые дома в Италии
Все новостройки в Италии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Италии
Жилая
Квартира в Италии
Пентхаус
Дом в Италии
Вилла
Замок
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Италии
Элитная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Италии
Отель
Производство
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Италии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Италия
Трентино - Альто-Адидже
Больцано - Боцен
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina
Дуплексы
Дуплексы возле озера в Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla Strada del Vino
1
Дуплекс
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 спальня
Анцио, Италия
60 м²
€ 97,562
Анцио, апартамент с бассейном. Квартира в отличном состоянии, пригодна для проведения отпуск…
Вилла 5 спален
Лукка, Италия
5 ванных комнат
300 м²
€ 1,155,044
На прекрасных холмах Лукки, недалеко от исторического центра, находится этот замечательный р…
Вилла 4 спальни
Moniga del Garda, Италия
5 Количество комнат
500 м²
€ 4,500,000
ABI-902M. Великолепная вилла с видом на озеро ГардаСовременная вилла с видом на озерo Гарда,…
Квартира 1 спальня
Monvalle, Италия
2 Количество комнат
170 м²
€ 500,000
FP-T371. Квартира в городке Леджуно. Озеро МаджореВ Леджуно, на восточной стороне озера Мадж…
Квартира 2 спальни
Варацце, Италия
3 Количество комнат
114 м²
€ 760,000
KK-280416-11. А партаменты в новой резиденции. Порт ВараццеНедавно сданная в эксплуатацию ре…
Таунхаус 16 комнат
Терни, Италия
16 Количество комнат
400 м²
Цена по запросу
Мини-квартира для ремонта состоит из прихожей, кухни, ванной комнаты, гостиной и спальни в ц…
Дом 3 спальни
Италия, Италия
8 Количество комнат
250 м²
Количество этажей 2
€ 850,000
САУЗИ-ДИ-ЧЕЗАНА // ДОМ 250 М² // 3 СПАЛЬНИ // 3 ВАННЫЕ КОМНАТЫ // САД // ГАРАЖ Вилла &…
Таунхаус 10 комнат
Montottone, Италия
10 Количество комнат
300 м²
€ 220,000
Одиночная вилла с большим внутренним двором и земельным участком. Три уровня, первый этаж, п…
Вилла 3 спальни
Lonato del Garda, Италия
4 Количество комнат
260 м²
€ 1,100,000
GA-V001307. Дизайнерская вилла с прекрасным видом на озеро в Лонато-дель-ГардаРасположенны…
Квартира 3 спальни
Империя, Италия
4 Количество комнат
190 м²
€ 275,000
LH-6Q18. Исторические апартаменты рядом с морем в Империи, Лигурия, ИталияВ центральной част…
Вилла 3 спальни
Lonato del Garda, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
285 м²
€ 560,000
Недалеко от центра городка Лонато, скоро будет построена большая вилла с частным садом. Уни…
Вилла
Forte dei Marmi, Италия
650 м²
€ 4,700,000
WW-TS01 . Виллы класса люкс в Форте де МармиФорте де Марми на улице Giglioli, построено 6 от…
Параметры недвижимости в Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты