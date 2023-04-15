Италия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Италии
Новые дома в Италии
Все новостройки в Италии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Италии
Жилая
Квартира в Италии
Пентхаус
Дом в Италии
Вилла
Замок
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Италии
Элитная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Италии
Отель
Производство
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Италии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Италия
Трентино - Альто-Адидже
Больцано - Боцен
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina
Замки
Купить замок с видом на горы в Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla Strada del Vino
1
Замок
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 3 спальни
Borgetto, Италия
3 ванных комнат
500 м²
€ 445,684
Недвижимость находится в муниципалитете Чиниси, в 5 минутах от Фальконе и Борселлино & quot;…
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат
130 м²
€ 431,000
GH-DV4905. Aпартаменты с видом на озеро и бассейномМы предлагаем к продаже большую трехкомна…
Дом
Пескара, Италия
3 м²
€ 240,929
Прекрасный дом располагается неподалеку от города Л'Акуила, Абруццо. Вилла находится неподал…
Дом 15 комнат
Терни, Италия
15 Количество комнат
300 м²
Цена по запросу
Дом будет восстановлен на двух этажах (150 + 150) м с кирпичом и каменным аксессуаром 40 м (…
Вилла 3 спальни
Colli sul Velino, Италия
4 Количество комнат
€ 340,000
IT-161116. Вилла в маленьком провинциальном городке Колли-суль-ВелиноВ маленьком провинциаль…
Квартира 2 спальни
Алассио, Италия
3 Количество комнат
70 м²
€ 1,700,000
AS-PAH-181. Пентхаусы в центре АлассиоВ западной зоне Алассио, рядом с Отелем “Спиаджа” пред…
Вилла 5 спален
Verbania, Италия
6 Количество комнат
1 200 м²
€ 3,950,000
VB-Vgr4. Историческая вилла XX века c оригинальной внутренней отделкой и мебельюУсадьба расп…
Квартира
Италия, Италия
2 м²
€ 171,286
В новой резиденции предлагаются апартаменты и виллы, располагается а пешей доступности от оз…
Вилла 5 спален
Porto Cervo, Италия
7 Количество комнат
6 ванных комнат
600 м²
€ 7,000,000
The Villa, architectonical masterpiece of the costa Smeralda, is located in the spectacular …
Квартира 2 спальни
Griante, Италия
3 Количество комнат
83 м²
€ 295,000
VB-10021LN. Отреставрированные апартаменты в ГриантеГрациозные линии для градициозной жизни.…
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
104 м²
€ 378,000
Между городками Сирмионе и Дезенцано, в спокойном месте, но в то же время недалеко от озера …
Квартира
Италия, Италия
2 м²
€ 446,165
Уютная квартира расположена в центральном районе Рима, Лацио. Апартамент находится на первом…
Параметры недвижимости в Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты